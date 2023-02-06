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كييف (أوكرانيا): قالت أوكرانيا الاثنين إنها مستعدة لإرسال "عدد كبير من عناصر الإنقاذ" إلى تركيا للمشاركة في عمليات البحث بعد الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في البلاد وفي سوريا المجاورة.

وغرّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "أوكرانيا مستعدة لإرسال عدد كبير من المنقذين إلى تركيا لمساعدتها في التعامل مع الأزمة. نحن نعمل بشكل وثيق مع الجانب التركي لتنسيق عملية نشرهم".