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باريس: أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أن الحلفاء سوف يدعمون بلاده، خاصة عسكريا، "طالما كان ذلك ضروريا" لصد الغزو الروسي.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن ملتزمون إلى جانب أوكرانيا... دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".

ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني في باريس "تصميم" بلاده على "مرافقة" أوكرانيا "حتى النصر"، ورغبتها في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.