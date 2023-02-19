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باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيؤيد خطته للسلام "على الساحة الدولية"، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وقال الإليزيه إن ماكرون "كرر تمسكه بخطة السلام المتضمنة عشر نقاط والتي اقترحها الرئيس زيلينسكي، وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال الأحداث الدبلوماسية المقبلة".

وتطرق الرئيسان أيضاW إلى "التذكير الذي حصل (الجمعة في مؤتمر ميونيخ السنوي حول الأمن) لدى الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي بضرورة تعزيز وتسريع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا والشعب الأوكراني".

من جهته، رحب زيلينسكي عبر تويتر بـ"مواصلة الحوار الودي" مع ماكرون، مؤكداً أنهما ناقشا "تنفيذ خطة السلام".

وجاءت هذه المشاورات الهاتفية بعد تأكيد ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" وصحيفة "لوفيغارو" وإذاعة "فرنسا الدولية" أنه يريد أن "تنهزم" موسكو في مواجهة أوكرانيا، لكنه حذّر من أولئك الذين يريدون "قبل كل شيء سحق روسيا".