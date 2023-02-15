قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



باريس: أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الصيني وانغ يي الأربعاء خلال اجتماع في باريس عن "نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام" في أوكرانيا "وفقًا للقانون الدولي"، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.

استقبل ماكرون المسؤول الكبير بعد اجتماعه في تشرين الثاني/نوفمبر في إندونيسيا مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وقبل زيارة مقبلة له للصين لم يعلَن عن موعدها بعد.

ولا يخفي الرئيس الفرنسي أمله في أن تمارس الصين ضغوطًا على روسيا للعودة إلى "طاولة المفاوضات"، فيما لا تزال بكين حليفًا مهمًا لموسكو ولم تستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

اقتناعا منه بأن "استقرار" العالم ضروري للصين، دعا إيمانويل ماكرون الرئيس الصيني في تشرين الثاني/نوفمبر إلى "توحيد القوى" ضد تواصل الحرب.

الأمن الغذائي

وناقش ماكرون مع وانغ يي الأربعاء "الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وتداعياتها على الدول الأكثر هشاشة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي والقدرة على التمويل"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

كما أشار الرئيس الفرنسي إلى "تداعيات هذا النزاع على السلم والأمن الدوليين" وكذلك "دعم" باريس "لدولة تتعرض للاعتداء".

وأكد الإليزيه أنهما "أعربا عن نفس الهدف المتمثل في المساهمة في السلام وفقا للقانون الدولي"، دون تحديد طبيعة مساهمة كل بلد.

بعد فرنسا، من المقرر أن يواصل وانغ يي جولته التي تشمل خصوصا المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد من الجمعة إلى الأحد، كما ستأخذه إلى موسكو.

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا عن التعاون مع الصين في مواجهة "التحديات العالمية"، مثل أزمة المناخ. وقد "عرض على محاوره أهداف قمة الغابة الواحدة التي سيشارك في رئاستها في ليبرفيل في 2 آذار/مارس" من أجل "اقتراح حلول لدول الغابات للاستفادة من الإدارة الوقائية للغابات"، وكذلك أهداف "قمة حول اتفاق مالي جديد ستستضيفها باريس في حزيران/يونيو".

ومن المقرر أن يلتقي وانغ يي مساء الأربعاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ثم يلتقي الخميس المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة إيمانويل بون في جلسة للحوار الاستراتيجي الفرنسي الصيني.