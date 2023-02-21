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كييف (أوكرانيا): قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن روسيا قتلت "بلا رحمة" مدنيين في خيرسون حيث أعلن الجيش مقتل خمسة أشخاص على الأقل عقب ضربات استهدفت المدينة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وكانت أفادت حصيلة أولية بمقتل سنة أشخاص و12 جريحا، لكن تمت مراجعتها من قبل إدارة بلدية المدينة التي أفادت غن "مقتل خمسة أشخاص ونقل 16 إلى المستشفى".

وأوضح زيلينسكي "الجيش الروسي يقصف خيرسون بقوة ويقتل السكان المدنيين بلا رحمة مرة أخرى".

وأضاف "أصيب موقف سيارات ومناطق سكنية ومبنى شاهق ومحطة نقل عام" جراء الضربات.

وفي وقت سابق، قال المناطق باسم القيادة الإقليمية الجنوبية للجيش الأوكراني فلاديسلاف نزاروف عبر تلغرام إن "العدو ضرب مبانيَ سكنية وبنى تحتية حيوية أثناء خطاب الدكتاتور المتعطش للدماء بوتين".

يذكر أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر.