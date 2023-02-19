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كييف (أوكرانيا): اعلنت السلطات الإقليمية ان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في قصف روسي قرب خيرسون بجنوب أوكرانيا الأحد.

وقالت إدارة منطقة خيرسون على تلغرام "أطلق الجيش الروسي صباح الأحد نيران المدفعية على بلدة بورغونكا".

تقع بورغونكا على بعد 60 كيلومتراً شمال شرق خيرسون قرب نهر دنيبر الفاصل بين الأراضي التي تسيطر عليها كييف وتلك التي يحتلها الجيش الروسي.

وأضافت الإدارة الإقليمية "لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في مكان المأساة: أب وأم وعم. وأصيب أربعة آخرون: جدة ورجل بالغ وفتاة (...) وصبي".

وبحسب المصدر "أصيب في البلدة نفسها طفل يبلغ ثماني سنوات" بسبب هذه الضربات الصباحية.

والقصف الروسي على منطقة خيرسون منتظم منذ انسحاب القوات الروسية من المدينة الرئيسية التي تحمل الاسم نفسه منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

يستهدف الجيش الروسي بشكل خاص البنى التحتية للطاقة في هذه المنطقة التي تضررت كثيراً جراء سلسة الضربات الكثيفة التي بدأت في الخريف بعد عدة نكسات في ساحة المعركة.

في الجانب الروسي

وفي الجانب الروسي أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف الأحد على تلغرام مقتل فتاة في قصف نُسب الى الجيش الأوكراني أثناء وجودها "في الشارع" في نوفايا تافولجانكا على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت سلطات الاحتلال الروسي في دونيتسك إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح في قصف أوكراني على هذه المدينة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ عام 2014.