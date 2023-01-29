قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



خيرسون (أوكرانيا): قالت السلطات المحلية في خيرسون بجنوب أوكرانيا إن قصفًا روسيًا على مناطق سكنية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد.

في المقابل، أشارت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد، إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديد.

اتسمت مؤخراً الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث اضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر، بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف، لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استُؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا.

قصف مدفعي متبادل

وقالت الإدارة الإقليمية في خيرسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "مدفعية العدو أصابت مناطق سكنية بالمدينة".

وأضافت أن القصف طاول مستشفى ومدرسة ومحطة حافلات ومكتب بريد ومصرفا ومباني سكنية.

وخلفت هذه الضربات ثلاثة قتلى وستة جرحى من بينهم ممرضة، بحسب المصدر نفسه.

من جهته، اتهم رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوريجيا يفغيني باليتسكي، القوات الأوكرانية بشنّ "ضربة بواسطة قاذفات صواريخ هيمارس استهدفت جسرا للسكك الحديد يمتد على نهر مولوتشنايا".

وأضاف باليتسكي "قُتل أربعة من عمال السكة الحديد فيما جرح خمسة وهم بصدد تلقي العلاج".

يقع الجسر في قرية شمال مدينة ميليتوبول الخاضعة للسيطرة الروسية ويتم العمل على إصلاحه، بحسب المسؤول.