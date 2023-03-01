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كراكاس: التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف المخلص لروسيا، الثلاثاء في كاراكاس الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، على ما أعلن في تغريدة.

وكتب مادورو على حسابه الرسمي "استقبلنا في قصر ميرافلوريس نيكولاي باتروشيف ... استعرضنا مختلف أشكال التعاون بين بلدينا لصالح تنمية مشتركة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بفحوى الاجتماع.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة الذي نشر صورة لمادورو وباتروشيف أمام لوحة لسيمون بوليفار أن "زيارة السيد باتروشيف تشكل فرصة لعقد اجتماع بين مجلس الأمن في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني الفنزويلي" و"تعزيز الاتفاقات في مختلف المجالات الاستراتيجية".

في ظل العقوبات الدولية، ولا سيما الأميركية، تعد كراكاس حليفًا قويًا لموسكو. أعرب الرئيس مادورو مرات عدة عن دعمه لفلاديمير بوتين قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وبعده.

تربط البلدين اتفاقيات في مجال الطاقة والدفاع بالإضافة إلى السياحة، ويزور آلاف السائحين الروس فنزويلا كل عام.