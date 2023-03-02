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ايلاف من لندن: وصل الامين العام للامم المتحدة الخميس الى أربيل لاجراء مباحثات مع القادة الاكراد بعد ان اطلع قبيل ذلك بمحافظة نينوى على اوضاع النازحين من عائلات داعش في مخيم الجدعة.

وتعتبر زيارة انطونيو غورتيش لاربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي الاولى من نوعها للامين العام للامم المتحدة منذ توليه منصبه الحالي مطلع عام 2017 حيث استقبله في مطارها الدولي اليوم رئيس الاقليم نجيرفان بارزاني.

رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني مستقبلا الخميس 2 مارس 2023 غوتيريش لدى وصوله الى اربيل عاصمة الاقليم

في مخيم الجدعة

قبيل وصوله الى أربيل قام الامين العام للامم المتحدة اليوم بالاطلاع على اوضاع النازحين في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) يرافقه وفد عراقي رسمي يضم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو .

واطلع غوتيريش على اوضاع نازحي المخيم واحتياجاتهم وعمليات تاهيلهم من اجل اعادتهم الى مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها. ويضم المخيم نحو 660 عائلة عراقية كانت تقطن في مخيم الهول السوري والتي عادت إلى العراق خلال الأشهر الماضية بعد تدقيق سجلاتها أمنياً من قبل السلطات وغالبية افرادها من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وتم انشاء مخيم الجدعة عام 2021 لاستقبال نساء وأطفال وأقارب مسلحي تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية العراقية. يخضع هؤلاء النازحين حاليا لإعادة التأهيل، وغالبيتهم نزحوا من المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم.

مباحثات مع القادة الاكراد

يجري غوتيريش خلال زيارته القصيرة لاربيل مباحثات مع قادته يتقدمهم رئيسه نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني حول الاوضاع الامنية والسياسية هناك والعلاقة بين بغداد واربيل و دور الامم المتحدة في دعم اللاجين والنازحين في الاقليم والاطلاع على اوضاع مخيم الجدعة للنازحين في محافظة نينوى الشمالية.

كما يلتقي غوتيريش رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ورئيسة برلمان اقليم كردستان ريواز فائق في زيارة هي الأولى له الى الاقليم منذ توليه لمنصبه مطلع عام 2017.

وخلال وجوده في بغداد التي وصلها الاربعاء، أجرى غوتيريش مباحثات مع الرئاسات العراقية الثلاث وجه خلالها نداءات الى المجتمع الدولي لدعم العراق في حل مشكلة النازحين، وأكد أن الأمم المتحدة ملتزمة تقديم الدعم للنازحين وإنهاء معاناتهم الإنسانية.



غوتيريش خلال زيارته الى المتحف الوطني العراقي ببغداد الاربعاء اول مارس 2023

لا تدخل أممي بين بغداد وأربيل

خلال مؤتمر صحافي في بغداد مساء أمس اشار غوتيريش الى ان مكافحة الإرهاب في العراق تعد من اولويات الأمم المتحدة داعيا الى تنفيذ اتفاقية سنجار وإعادة العراق وجميع الدول مواطنيها من مخيم الهول في شمال سوريا الذي يضم عائلات مقاتلي داعش وخاصة الاجانب منهم.

وعن دور الأمم المتحدة في حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل قال غوتيريش إن "الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بحاجة إلى أن يجتمعا لحل هذه المشاكل".. مبينا ان "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها باقتراح أي حل لأي طرف لكنه تدعم العراقيين لإيجاد طريقهم للحل.. مشددا على ان "العراق بلد ذو سيادة، وهذا هو الوقت المناسب كي يتخذ العراقيون القرار بشأن مستقبل بلادهم".