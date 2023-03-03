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جاكرتا: قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات بجروح في العاصمة الاندونيسية الجمعة بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة قبل أن يسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أعلن الجيش.

وأكد رئيس أركان الجيش دودونغ عبد الرحمن للصحافيين أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذي اندلع بعيد الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

وقال حاكم جاكارتا هيرو بودي هارتونو في حديث متلفز "حالياً، هناك 14 قتيلا"، و42 جريحاً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال بحالة حرجة.

وأدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان، وتمت السيطرة عليه في غضون ساعات، بحسب دودونغ عبد الرحمن.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتسن التحقق من صحتها على الفور، أشخاصًا يفرون عبر شوارع ضيقة وألسنة لهب تتصاعد خلفهم.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في شمال العاصمة ساتريادي غوناوان لوكالة فرانس برس إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أنبوباً انفجر في المستودع.

وقال إن عناصره البالغ عددهم أكثر من 250، تحركوا بسرعة لاحتواء الحريق ومنعه من الوصول إلى المناطق السكنية القريبة.