إيلاف من بيروت: نشر حساب وزارة الدفاع الأوكرانية على تويتر مقطع فيديو يظهر إبادة مركبات روسية في حقل للألغام.

تم نشر الفيديو مع تغريدة هذا نصها: "يستمر هجوم المتوحشين في منطقة دونيتسك وفقًا لخطة الانتحار نفسها". وحصل اللواء الميكانيكي 53 على الفضل في تصوير الفيديو.

The offensive of ruscists in Donetsk region continues according to the same suicidal plan. 🎥 53rd Mechanized Brigade pic.twitter.com/jlaiWeXxZf

في الفيديو، تحاول مدرعات BMP روسية عبور حقل ألغام مغطى بالثلوج في دونيتسك. الحقل مليء بما يبدو أنه الحفر الناتجة من تفجيرات سابقة للألغام الأرضية. وتبدو قطع المركبات الروسية التي دمرت سابقا تتناثر على الأرض.

إذ تحاول المدرعة عبور حقل الألغام، يبدو أن انفجار أحدها يدمر المدرعة تمامًا. لاحقًا، تحاول مدرعتين أخريين عبور حقل الألغام نفسه، فينفجر لغم بالأولى فيما تعود الثانية أدراجها. كذلك، يبدو أن أيًا من المشاة ضمن أطقم المدرعات لم يبق على قيد الحياة.

.@nytimes called the defense of Vuhledar the largest tank battle of the war in terms of russian losses. Which is, in our opinion, quite unfair to the russian infantry.



📷 72nd Mechanized Brigade pic.twitter.com/fSxFBKA3DN