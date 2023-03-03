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جنيف: طلبت ألمانيا من سويسرا الإذن لتسليم مجموعة الأسلحة الألمانية "راينميتال" Rheinmetall دبابات ليوبارد سويسرية قديمة، مع ضمانات بعدم نقلها لأوكرانيا، وفقا لوزارة الدفاع السويسرية.

في رسالة بتاريخ 23 شباط/فبراير طلب الوزيران الالمانيان للدفاع بوريس بيستوريوس والاقتصاد روبرت هابيك من وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد "الموافقة" على تسليم راينميتال دبابات ليوبارد 2 القتالية التابعة للجيش السويسري والتي باتت متوقفة عن الخدمة، بحسب ما ذكرت الوزارة لوكالة فرانس برس مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "بليك" الجمعة.

بما أن سويسرا تحظر باسم الحياد نقل معدات عسكرية إلى بلد في حالة حرب، أكدت برلين أن الدبابات لن يتم إعادة تصديرها إلى أوكرانيا، وفق وزارة الدفاع السويسرية.

وأوضحت أن بقاء هذه الدبابات "في ألمانيا أو مع شركاء في الناتو والاتحاد الأوروبي سيكون مضمونا" لسد الثغرات الناتجة عن تسليم دبابات ليوبارد 2 التي تنازلت عنها هذه الدول لأوكرانيا ولتحسين توريد قطع الغيار.

منذ سنوات يقوم الجيش السويسري بتخزين 96 دبابة ليوبارد 2، ويتم اختبارها بانتظام ولكن لم يتم تحديثها.

يملك الجيش السويسري 134 دبابة ليوبارد 2 في الخدمة.

كما أكدت برلين طلبها الجمعة.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع ردا على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة "سنكون سعداء لو تفكر سويسرا في تسليم" الدبابات الخارجة عن الخدمة. ولم يحدد عدد الدبابات التي تريد مجموعة راينميتال الحصول عليها.