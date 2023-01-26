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موسكو: اعتبر الكرملين الخميس أن قرار الدول الغربية إرسال دبابات لكييف يجعلها طرفًا في النزاع، وذلك بعدما وافقت برلين وواشنطن على تزويد أوكرانيا بدبابات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "تدلي العواصم الأوروبية وواشنطن باستمرار بتصريحات مفادها أن إرسال أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك الدبابات، لا يعني بأي حال تورطها في القتال. نحن لدينا رأي مختلف تمامًا بشأن ذلك. في موسكو، يُنظر إلى هذا الأمر على أنه تورط مباشر في النزاع وأن ذلك يزداد".