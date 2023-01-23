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تشعر الحكومة الألمانية بالقلق من التعجيل بتوسيع الحرب، ما قد يعرض الأمن القومي لألمانيا للخطر. هل يمكن أن تشعل دبابة ليوبارد 2 أزمة مع روسيا؟

إيلاف من بيروت: هناك أسباب عديدة لتردد برلين في إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. لكن التفسير الأبسط هو الأفضل أيضًا - وهو أن الحكومة الألمانية قلقة بشأن التعجيل بتوسيع الحرب، الأمر الذي قد يعرض الأمن القومي لألمانيا للخطر.

في ظاهر الأمر، قد يبدو هذا وكأنه تبرير ضعيف لمنع نقل دبابات ليوبارد 2 إلى القوات المحاصرة في أوكرانيا. بعد كل شيء، أرسلت الدول الغربية بالفعل مساعدات فتاكة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، من قاذفات الصواريخ بعيدة المدى إلى أنظمة الدفاع الجوي. في الشهر الماضي، أُعلن أن أنظمة صواريخ باتريوت الأميركية الصنع في الطريق إلىى كييف. حتى الآن، لم تتسبب أي من شحنات الأسلحة هذه في هجوم مباشر على أي عضو في الناتو.

لماذا سيكون إرسال الدبابات الألمانية الصنع مختلفًا؟ أليس من الممكن الآن القول بثقة إن تهديدات روسيا ضد أعضاء الناتو ليست سوى خدعة وصخب؟ وحتى لو لم ترغب برلين في إرسال دباباتها، فما هو الخطر الكامن في السماح لبولندا أو أي حليف آخر في الناتو بإرسال الدبابات إلى كييف؟

أسئلة عادلة

أولاً، يجب الاعتراف بأن ألمانيا ليست القوة الغربية الوحيدة التي تعتقد أن المساعدات لأوكرانيا يجب أن يكون له حدود. لا أحد يجادل بجدية، على سبيل المثال، بضرورة إرسال قوات الناتو إلى المعركة ضد روسيا. رفض مسؤولون رفيعو المستوى في الناتو باستمرار الاقتراحات المتهورة مثل إعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا أو محاصرة الموانئ الروسية. في بداية الحرب، قيل الكثير عن عدم رغبة الغرب الجماعية في إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

على العكس من ذلك، مفهوم عمومًا أن هناك خطًا، إذا تم تجاوزه، من شأنه أن يؤدي إلى صراع مباشر بين الناتو وروسيا. يتفق الجميع على أنه لا يجب تجاوز هذا الخط أبدًا، وهذه مسؤولية تقع على عاتق كل زعيم غربي. المشكلة، بالطبع، هي أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين أين تم رسم هذا الخط النظري. هل ستعبر الدبابات الألمانية هذا الخط؟ بالتأكيد، لا يمكن الوثوق بفلاديمير بوتين في هذه النقطة. بدلاً من ذلك، يتطلب الأمر تخمينًا مستنيرًا لمعرفة ما سينظر إليه القادة الروس بالفعل على أنه تهديد لا يطاق لأمنهم القومي.

مؤكد أنه يمكن تمامًا أن تستنتج برلين أنه لن ينتج أي شيء كارثي من السماح لأوكرانيا بالتزويد بدبابات ليوبارد 2. يمكن الوحدات أن تشهد تحركًا ضد القوات الروسية في غضون أشهر، وربما ستضطر موسكو إلى الابتسام والتحمل. كتبت عالمة السياسة أولغا تشيز في صحيفة "غارديان" أن استراتيجية الناتو تتمثل في تصعيد دعمه لأوكرانيا تدريجياً على أمل إقناع موسكو في نهاية المطاف بأن النصر مستحيل. يمكن أن يكون إرسال دبابات ليوبارد 2 جزءًا من هذا التضييق التدريجي.

تجنب الحريق

لكن النقطة المهمة هي أن الحكومة الألمانية قد تمضي قدماً في هذا الأمر بحذر. في حين أن بعض النقاد قد يشعرون بالإحباط من إصرار برلين على نهج بطيء ومتعدد الأطراف، فإن الرغبة في تجنب اندلاع حريق أوسع - والقلق بشأن الاستفراد بالانتقام - يجب أن يكون من السهل فهمه. هذه ردود عقلانية على بيئة أمنية خطيرة. على أولئك الذين لا يبخلون بالتهديدات الروسية الضمنية بالانتقام أن يفكروا أيضًا في أسوأ السيناريوهات. ماذا لو خلص بوتين، في مرحلة ما، إلى أن الناتو يسعى إلى هزيمته الكاملة وإزاحته من السلطة، وربما حتى تفكيك روسيا؟ ماذا لو كان ظهور عشرات الدبابات الألمانية في ساحة المعركة هو العامل المحفز لمثل هذا الإدراك؟ حينها، قد تكون النتيجة كارثية. إذا لم ير بوتين فرصة لتأمين أهدافه السياسية من خلال استخدام القوة التقليدية، فيمكنه استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، أو الأمر بهجمات عسكرية كبيرة أو صغيرة ضد أحد أعضاء الناتو، أو الانخراط في تكتيكات تقطيع السلامي المصممة لإغراء القوى الغربية. كونهم من يعلن الحرب الشاملة.

بطبيعة الحال، لا يزال احتمال نشوب صراع بين روسيا والناتو منخفضًا. لدى روسيا حوافز قوية لتجنب حرب عالمية ثالثة. لكن يمكن العفو عن القادة الألمان متى فكروا في مصير بلادهم إذا حدث ما لا يمكن تصوره. لا ينبغي أن ننسى أن هناك عددًا أكبر من القوات الأميركية في ألمانيا أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، وأن الأسلحة النووية الأميركية موجودة في قاعدة بوشل الجوية، غرب فرانكفورت. ستكون هذه القواعد والأسلحة وتشكيلات القوات - ناهيك عن المصانع والمدن الألمانية - على رأس قائمة أهداف الصواريخ الروسية بعيدة المدى في حالة اندلاع حرب بين الناتو وروسيا.

أكثر عرضة للخطر

في الواقع، يمكن اعتبار ألمانيا أكثر عرضة لخطر الهجمات والدمار المادي حتى من بولندا أو دول البلطيق، وهي أقرب إلى روسيا لكنها تحتوي على عدد أقل من الأصول العسكرية ذات القيمة العالية. نعم، ألمانيا لديها حاجز جغرافي بينها وبين روسيا، لكن الفجوة بين برلين وبيلاروسيا (الآن أكثر قليلاً من قمر صناعي لروسيا) لن تبدو واسعة للغاية مع سقوط الصواريخ الروسية.

ولا ينبغي التغاضي عن أن التهديد الذي تمثله روسيا، بالنسبة إلى بعض الألمان، بالكاد يكون افتراضيًا. احتلت القوات الروسية أجزاء من ألمانيا الشرقية لما يقرب من أربعين عامًا بين عامي 1945 و 1994. قبل ذلك، حاربت ألمانيا ضد روسيا في كلتا الحربين العالميتين، في صراعات ذات نطاق وكثافة مروعة. اليوم، تعد روسيا قوة أضعف بعد 12 شهرًا من المستنقع الدموي. لكنها ستكون على الدوام أمة قادرة على إلقاء ظلال طويلة على الأمن الألماني.

لا ينبغي لأحد أن يشك في أن قادة ألمانيا يريدون أن يروا روسيا مهزومة، وأوكرانيا محررة، وأوروبا كاملة وحرة. لكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من أن برلين ترى أحيانًا الوضع في أوروبا الشرقية بشكل مختلف عن وارسو أو لندن.