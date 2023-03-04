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واشنطن: دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين الجمعة الحكم بالسجن الذي صدر على أليس بيالياتسكي حائز جائزة نوبل للسلام في 2022 وأحد شخصيات الحركة الديموقراطية في بيلاروس.

وكتب بلينكن في تغريدة "ندين هذه الاستهزاء بالعدالة بعد أن حكمت المحكمة اليوم على حائز جائزة نوبل أليس بيالياتسكي وثلاثة آخرين بالسجن بين سبع وعشر سنوات في محاولة لقمع الديموقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروسيا".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي "ندعو إلى إطلاق سراح السيد بيالياتسكي وجميع السجناء السياسيين في بيلاروسيا".

وحكمت محكمة في مينسك الجمعة على الناشط بيالياتسكي (60 عاما) بالسجن عشر سنوات.

وقالت منظمة "فياسنا" المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان إنّه حكم على اثنين من معاوني بيالياتسكي وهما فالنتين ستيفانوفيتش وفلاديمير لابكوفيتش اللذان اعتُقلا معه في تموز/يوليو 2021، بالسجن تسع سنوات وسبع سنوات على التوالي.

أما المتهم الرابع دميتري سولوفييف اللاجئ في بولندا، فحكم عليه غيابيا بالسجن ثماني سنوات.

نوبل

وكان بيالياتسكي حاز الخريف الماضي جائزة نوبل للسلام مع منظّمتين مدافعتَين عن حقوق الإنسان هما "ميموريال" (روسيا) ومركز الحريات المدنية (أوكرانيا).

وأسس بيالياتسكي منظمة "فياسنا" التي قادها لسنوات.