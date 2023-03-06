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أبيدجان: قتل 15 شخصاً السبت في حادث بين حافلة صغيرة وشاحنة في وسط ساحل العاج حسبما أعلن وزير النقل أمادو كونيه.

وقال الوزير في بيان "السبت نحو الساعة 19,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) وقع حادث مروري خطير... بين مدينتي كاتيولا وبواكيه".

وأضاف أن الحادث أسفر عن 15 قتيلاً وعدد من الجرحى وحصل بين حافلة صغيرة وشاحنة نقل بضائع متوقفة.

حوادث مميتة

الحوادث المرورية كثيرة جداً ومميتة غالباً في ساحل العاج حيث لا يخضع عدد كبير من المركبات للصيانة كما أن قسماً كبيراً من الطرق بحال سيئة.

وأحد الأسباب الرئيسة أيضاً لحوادث السير في ساحل العاج هو عدم إلمام سائقين كثيرين بأصول القيادة، إذ يحمل الكثير من هؤلاء رخصا حصلوا عليها من مفتشين فاسدين مقابل رشى مالية من دون أن يلتحقوا بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

في الأول من آب/أغسطس قتل 37 شخصاً وأصيب 13 آخرون في حادثين مروريين أحدهما قرب أبيدجان والآخر قرب ياموسوكرو.

وتشهد ساحل العاج أكثر من 12 ألف حادث مروري سنوياً.

والحوادث المروية هي السبب الأول للوفيات في صفوف الأطفال والشباب حسب وزارة النقل التي تقول إن معدل الوفيات الناجمة من حوادث الطرق هو 24 وفاة لكل ألف نسمة.