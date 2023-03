إيلاف من بيروت: قالت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة الثلاثاء إن جامعة فردوسي مشهد، شمال شرقي إيران، تعرضت اليوم لهجوم بالغازات السامة، أصيب على إثره عدد من الطلاب والطالبات، فيما وجه مكتب المدعي العام في طهران اتهامات ضد 6 أشخاص بينهم رؤساء تحرير صحف بسبب كتاباتهم حول حوادث التسمم.

وبحسب وكالة "فارس للأنباء" التابعة للحرس الثوري، قال مسؤول أمني: "تم فحص كاميرات جميع المدارس المجهزة بكاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وكاميرات المدينة حول هذه المدارس، وحتى الآن لم يتم رصد أي حالات مشبوهة. بالطبع، في بعض الحالات، تم القبض على مشتبه بهم، لكن بعد التحقيق تبين أن لا علاقة لهم بالموضوع".

إلى ذلك، أعلن علي صالحي، مدعي عام طهران رفع قضايا ضد رؤساء تحرير "هم ميهن" و"رويداد 24" و"شرق"، وأشخاص مثل آذر منصوري وصادق زيبا كلام ورضا كيانيان، بسبب كتاباتهم عن تسمم الطالبات، وتم فتح ملفات لهم، بحسب القناة نفسها، مدعياً أن لائحة الاتهام ضد هؤلاء الأشخاص تأتي بسبب نشرهم أكاذيب وشائعات، ونشر ادعاءات خاطئة وكاذبة تمامًا، وتضليل الرأي العام، وتهديد الأمن النفسي للمجتمع.

كذلك، قال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجه إي، إن أوامر صدرت للمحاكم في جميع المحافظات لتخصيص فرع لاستدعاء من ينشرون الأكاذيب في قضية التسميم.

وبحسب "إيران إنترناشيونال"، تم استهداف طالبات مهجع قدس التابع لجامعة مدني أذربيجان، ومهجع ميلاد التابع لجامعة أصفهان للعلوم الطبية، ومهجع علم الهدى التابع لجامعة أصفهان، ومهجع جامعة حائري في ميبد يزد بهجمات كيميائية، إضافة إلى أكثر من 120 مدرسة على الأقل في 25 محافظة، بما فيها كردستان وفارس وطهران ولورستان واصفهان وكرمان. وكانت معظم هذه المدارس خاصة بالبنات.

ونفى المرشد الإيراني علي خامنئي الإثنين أي دور للنظام في أحداث التسمم، التي وصفها بأنها "جريمة كبيرة"، داعيا إلى العمل بجد لمحاسبة الفاعلين.

"Death to Taliban, Whether in Iran or Afghanistan," Iranian protesters were heard chanting on Tuesday during a protest against the poisoning of schoolgirls. pic.twitter.com/2hOaSgBDRI