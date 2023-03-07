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إيلاف من لندن: تكشف "إيلاف" مرة اخرى عن استهداف ايراني آخر لناقلة اسرائيلية في بحر العرب. وقد افاد مصدر مطلع ان الهجوم فشل في إصابة الناقلة.

وعلمت "إيلاف" أن امير علي حاج زادة، وهو قائد في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الايراني، هو من اصدر الاوامر لاستهداف الناقلة، وهو أيضا من امر باستهداف الناقلة الاسرائيلية كومبو سكوير في 10 فبراير الماضي، ما اسفر عن اضرار مادية في الناقلة.

هذا وكان الحرس الثوري الايراني قد استهدف الناقلتين بمسيرات من نوع شاهد-136.

الجدير بالذكر هو ان ايران تحاول جاهدة ضرب ناقلات نفط اسرائيلية واجنبية وخليجية لتعطيل الملاحة التجارية في الخليج وبحر العرب، في اطار حرب الناقلات مع اسرائيل، وردا على ضربات تنسب لاسرائيل في الداخل الايراني وفي سوريا.

يذكر في هذا السياق ان ايران استغلت انشغال العالم بالمساعدات الانسانية لضحايا الزلزال في سوريا وفي تركيا وقامت بضرب الناقلتين، وتحاول بحسب المصدر القيام بهجمات اخرى فتتعقب وترصد الناقلات الاسرائيلية والاميركية في الخليج وفي بحر العرب.

وكانت "ايلاف" اول من نشر خبر استهداف الناقلة كومبو سكوير التي ابحرت تحت علم ليبيريا، واسماء الناقلات التي كانت بجانبها خلال الاستهداف، منها ناقلة إماراتية وأخرى بريطانية.