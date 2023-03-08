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قصص سوء المعاملة تخرج من تحت الأنقاض. وفي الوقت نفسه ، في مجتمع كاره للنساء ، لن تتم تلبية الاحتياجات الأساسية للمرأة.

إيلاف من بيروت: في مقاطعة هاتاي بجنوب تركيا، وهي واحدة من أكثر المدن التي دمرتها الزلازل الأخيرة، أصبحت أليف ألتون البالغة من العمر 25 عامًا، وهي أم لطفلين صغيرين، بلا مأوى في ليلة واحدة، مثل آلاف آخرين. نظرًا لعدم وجود مكان تذهب إليه، وافقت على اللجوء إلى منزل زوجها السابق، بناءً على دعوته، على افتراض أن البقاء مع والد أطفالها سيكون أكثر أمانًا من البقاء بمفردها في خيمة أو في مبنى معرض لخطر الانهيار.

بينما كانت نائمة، صب زوجها السابق الماء الحار فوقها، وصرخ في وجهها أنها يجب أن تكون ممتنة لأنه لم يقتلها. لا تزال في العناية المركزة في مستشفى محلي مصابة بحروق شديدة في رأسها ووجهها وجسمها. هي واحدة من العديد من القصص المروعة للنساء والفتيات في مناطق الأزمات.

تعاني النساء بشكل غير متناسب في أعقاب الكوارث. بينما فقد عشرات الآلاف من الناس منازلهم ووظائفهم، تواصل النساء العمل بلا انقطاع في خيام مؤقتة وحاويات أقيمت للناجيات النازحات - للعثور على الطعام أو محاولة الطهي أو الغسيل أو التنظيف في الأماكن التي تتوفر فيها المياه، وتوفير الغذاء للآخرين. في المجتمعات الأبوية التقليدية، يقع العبء الكامل لرعاية العائلات الممتدة على عاتقهن. وفقًا للمنظمات الموجودة على الأرض، تم العثور على عدد كبير من النساء ميتات - وأحيانًا يتم انتشالهن أحياء - في غرف الأطفال مدفونين تحت أكوام من الأنقاض. عندما بدأت الهزات، ركضوا لإنقاذ أطفالهن. اليونيسيف تقول إن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في الزلزال"من المحتمل أن تكون بالآلاف".

ولادات بالآلاف

هناك 356000 امرأة حامل في جميع أنحاء المناطق المتضررة من الزلزال. ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يلد ما يقدر بنحو 39000 طفل في الأسابيع المقبلة. بالنسبة لكل امرأة وفتاة مصابة، خصوصًا بالنسبة للنساء الحوامل، فإن الافتقار إلى المراحيض ومرافق التنظيف هو مصدر رئيسي للضيق.

أثناء نشأتي في تركيا، قيل لي عدة مرات أن ألتزم الصمت والخجل من جسد الأنثى، وخاصة الحيض. حتى يومنا هذا، أحد التعريفات الشائعة لكلمة "قذرة" في القواميس التركية هي "المرأة التي تحيض". عندما كنت أصغر سناً، غالبًا عندما أشتري منتجًا صحيًا من السوق، كنت أشاهد أمين الصندوق على الفور وهو يلفه في إحدى الصحف القديمة، ويخفيه كما لو كان فضيحة. ذات مرة، في اسطنبول، وبّخني بقّال رجل عندما سألت بصوت عالٍ أمام الجميع أين كانت منتجات الفترة. لقد استخدم كلمة لم أنساها أبدًا، عيب - عار.

في هذه الثقافة الجنسية، تجد الناجيات من الزلازل صعوبة كبيرة في طلب الفوط الصحية. هناك افتراض أنه ضمن الصورة الأوسع للدمار والدمار، فإن مثل هذه الأمور هي مصدر قلق تافه. هم ليسوا. قالت منظمة أكشن إيد Action Aid إن وضع النساء والفتيات والمجتمعات المهمشة "أصبح ينذر بالخطر على نحو متزايد". في أوقات الحرب والكوارث، تصبح حقوق وحريات النساء والأقليات دائمًا ضحية "للقضايا الأكثر أهمية وإلحاحًا" في السياسة الواقعية. أفادت منظمة بلان إنترناشونال الإنسانية أن "تجربتنا تظهر أن الأطفال، خصوصًا الفتيات والنساء والأسر الأشد فقراً، هم الأكثر عرضة لخطر الاستغلال في كارثة مثل الزلزال. سيتعرض النساء والأطفال في منطقة الكارثة لخطر الاستغلال وسوء المعاملة، إذا وجدوا أنفسهم مشردين مرة أخرى ".

وضع صعب جدًا

تجد مجتمعات الميم الوضع صعبًا للغاية. يمثل التحرش والعنف الجنسيان تهديدًا متزايدًا للعديد ممن يظلون عرضة للخطر في بيئات معادية للمثليين والمتحولين جنسياً. هناك تقارير من منظمات حقوق الإنسان تفيد بأنه من الصعب العثور على خيمة أو الوصول إلى المساعدة إذا كنت امرأة عزباء. الكلام الذي يحض على الكراهية ليس بعيدًا عن السطح أبدًا.

الحروب والكوارث والزلازل تعطل التعليم أيضًا. في تركيا وسوريا، مرجح إخراج الفتيات من المدرسة. تركيا لديها بالفعل أحد أعلى معدلات زواج الأطفال في أوروبا. مع ذلك، بدلاً من مساعدة النساء والأقليات من خلال تنفيذ اتفاقية اسطنبول - المعاهدة المصممة لمكافحة العنف ضد المرأة - فعلت الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان عكس ذلك، حيث انسحبت من الاتفاقية واستهدفت كلاً من النسويات ونشطاء مجتمع الميم. قال أردوغان مرارًا وتكرارًا أن المرأة لا يمكن أن تكون متساوية مع الرجل وأن المساواة بين الجنسين " ضد الطبيعة ".

تبرز أوقات الأزمات أفضل وأسوأ ما في الإنسانية. بينما شهدنا تدفقًا عميقًا للمساعدة والدعم من المجتمع المدني، هناك ارتباط بين الافتقار إلى الديمقراطية وانعدام المساءلة والمستويات المرتفعة للفساد والمحسوبية في بلد ما وحجم المعاناة في الكوارث الطبيعية. حزب العدالة والتنمية في تركيا تحت حكم أردوغان ليس فقط معاديًا للديمقراطية وسلطويًا، بل هو أيضًا رجولي بشكل صارخ وكاره للنساء.

للأسف، انتشر الخطاب المعادي للاجئين في تركيا بعد هذه الأزمة. في مرسين، طُرد السوريون المقيمون في مهجع، قائلين إن عليهم إفساح المجال أمام المواطنين الأتراك. تم وضع اللاجئين في حافلات وإلقائهم في الشوارع. حتى أولئك الذين كانوا يحاولون المساعدة في جهود الإنقاذ تعرضوا للاعتداء في بعض الأماكن. في أوقات الشدة، بدلاً من التشكيك في عدم القدرة والأخطاء الهيكلية للحكومة، من الأسهل اللجوء إلى المجموعة الضعيفة التالية والتخلص منها.

في هذه الأثناء، على الجانب الآخر من حدود تركيا في إيران، تتعرض الفتيات للتسمم . في 26 مدرسة ابتدائية وثانوية على الأقل، ورد أن أكثر من 1000 فتاة قد تم استهدافهن بهجمات بالغازات الكيماوية. كانت النساء والفتيات الصوت الرائد في المطالبة بالتغيير الاجتماعي والمساواة والحرية في البلاد. إن شجاعة النساء الإيرانيات لافتة للنظر: ولهذا السبب يتم استهدافهن من قبل النظام.

الكفاح مستمر

كثيرًا ما نسمع أن العالم يعاني حاليًا من أزمات متعددة، وبالتالي لا يمكن توقع استمرار جهود الإغاثة والمساعدات لفترة طويلة جدًا في مكان واحد. ومع ذلك، من الممكن النظر إليها من زاوية مختلفة. سواء في تركيا أو سوريا أو أفغانستان أو إيران أو أوكرانيا التي مزقتها الحرب ... بينما نحتفل باليوم العالمي للمرأة، تعاني النساء والفتيات والأقليات في جميع أنحاء العالم ويكافحن بشكل غير متناسب.

جهود الإغاثة القائمة على النوع الاجتماعي ضرورية لإعادة بناء مجتمعات أفضل وأكثر عدلاً. تشير الدراسات إلى أنه عندما تُمنح النساء مساعدات مالية ودعم نفسي، فإنهن يستخدمن هذا التأثير بشكل أساسي لعائلاتهن وأطفالهن ومجتمعاتهن. لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا من قبل للتضامن العالمي، وخاصة الأخوة العالمية. لم يكن هناك وقت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى للقول بصوت عالٍ أنه يمكننا أن نحب بشدة بلادنا ونعتني بها أو البلدان التي نتبناها وأن نكون في نفس الوقت مواطنين في العالم، مواطنين من الجنس البشري.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها الراوية التركية إليف شفق ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية