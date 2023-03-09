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إيلاف من لندن: كشفت المملكة المتحدة عن خطط لبرنامج للمسافرين إلى المملكة المتحدة لتعزيز الحدود. ينطلق البرنامج الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين القطريين في أكتوبر2023.

يعزز البرنامج أمن الحدود ويحسن تجربة السفر للمملكة المتحدة، حيث تصريح الزيارة الإلكتروني عبارة عن تصريح إلكتروني بالسفر إلى المملكة المتحدة، وسيُعمَّم استخدامه على المسافرين من أنحاء العالم خلال 2024.

سيكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، قبل التوسع في تطبيقه عالميًا خلال 2024.

وسيكون الزائرون القطريون أوائل القادرين على تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني في أكتوبر 2023.

سهولة وكفاءة

يستفيد الزائرون من تجربة سفر تتسم بالسهولة والكفاءة من طريق تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني قبل السفر، كما ستكون عملية تقديم الطلبات سريعة ومريحة ورقمية بالكامل، حيث يقدم معظم الزائرين طلبهم عبر تطبيق على الهاتف المحمول ويحصلون على رد سريع بشأن طلبهم.

ستكون تكلفة تصريح الزيارة الإلكتروني متوافقة مع تكاليف برامج دولية أخرى مماثلة، وباستطاعة المسافرين القيام بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة على مدار فترة سريان التصريح التي تستمر عامين.

وكجزء من عملية تقديم الطلب، يحتاج المسافرون إلى تقديم بيانات بيومترية والرد على مجموعة من الأسئلة التي تتعلق بمدى أهليتهم للحصول على هذا التصريح. فذلك يضمن أن تكون لدينا معلومات بشأن الذين يسعون للمجيء إلى المملكة المتحدة، ويساعد في منع الأفراد الذين يشكلون خطرا، مثل المجرمين، من دخول المملكة المتحدة.

تصريح وزير الهجرة

وقال وزير شؤون الهجرة بوزارة الداخلية روبرت جنريك: "يظل تعزيز حدودنا واحدا من أهم أولويات الحكومة البريطانية. وتصريح الزيارة الإلكتروني يعزز أمن حدودنا من خلال زيادة المعلومات التي نعرفها عن الذين يسعون للقدوم إلى المملكة المتحدة، ومنع دخول من يشكلون تهديدا لنا".

أضاف: "كذلك، فإن برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني يحسّن تجربة الزائرين الشرعيين إلى المملكة المتحدة، وسوف يكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي أول المستفيدين منه".

وبعد تطبيق هذا البرنامج مبدئيا على رعايا قطر، سيستطيع الزائرون من باقي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تقديم طلب للحصول على تصريح زيارة إلكتروني اعتبارا من فبراير 2024.

سيحل البرنامج الجديد تماما محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة المعمول به حاليا الذي يتطلب من زائري المملكة المتحدة من دول مجلس التعاون الخليجي دفع رسوم أعلى لزيارة واحدة.

تصريح اللورد أحمد

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اللورد (طارق) أحمد: "يسرّني أن يكون شركاؤنا في الشرق الأوسط أوائل المستفيدين من برنامج المملكة المتحدة الجديد. فجعل تجربة السفر أكثر سهولة وكفاءة لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سوف يعزز الروابط التجارية والسياحية بين المملكة المتحدة والمنطقة".

مطلب عالمي

بحلول نهاية 2024، يصبح تصريح الزيارة الإلكتروني متطلبا عالميا للزائرين الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة للزيارات القصيرة، ويشمل ذلك الزائرين من أوروبا. حيث حاليا لا يحتاج الزائرون من أوروبا ودول أخرى، مثل أمريكا وأستراليا، لتقديم أي شكل من أشكال الطلبات لزيارة المملكة المتحدة، إلا أن هذا سيتغير مع استحداث تصريح الزيارة الإلكتروني.

لن يحتاج المواطنون البريطانيون والإيرلنديون تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة. لكن كما هو الوضع حاليا، سيظل الأفراد القادمون إلى المملكة المتحدة عبر إيرلندا خاضعين لمتطلبات الهجرة البريطانية، بما في ذلك حاجتهم إلى تصريح زيارة إلكتروني. بينما لن يحتاج المقيمون القانونيون في إيرلندا إلى تصريح زيارة إلكتروني عند السفر إلى المملكة المتحدة من داخل منطقة السفر المشتركة.

تعليمات

يحتاج الزائرون القطريون إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 15 نوفمبر 2023، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 25 أكتوبر 2023. لكن قبل 15 نوفمبر 2023، سيظل الرعايا القطريون بحاجة إلى تقديم طلب بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.

سيحتاج الزائرون من السعودية وعُمان والبحرين والكويت والإمارات إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 22 فبراير 2024، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 1 فبراير 2024. لكن قبل22 فبراير 2024، سيظل رعايا هذه الدول بحاجة إلى تقديم طلب بموجب النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.

سيحتاج الزائرون من الأردن إلى تصريح زيارة إلكتروني للسفر إلى المملكة المتحدة اعتبارا من 22 فبراير 2024، إلا أنهم يستطيعون تقديم الطلب مسبقا بدءا من 1 فبراير 2024. لكن قبل 22 فبراير 2024، سيظل الرعايا الأردنيون بحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة.

وقت للاستعداد

سنوفر تفاصيل أخرى بشأن توقيت تطبيق برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني على باقي الجنسيات في وقت لاحق، ذلك لضمان توفير متَّسع من الوقت للدول المعنية للاستعداد له.

تصريح الزيارة الإلكتروني لا يمنح الإذن بدخول المملكة المتحدة – بل هو تصريح بالسفر إلى المملكة المتحدة. ولدى الوصول إليها، يحتاج المسافر للحصول على إذن بالدخول، وفق الإجراءات المتبعة حاليا، بالتوجه إلى مسؤول قوة الحدود أو باستخدام البوابة الإلكترونية eGate إن كان مؤهلا لذلك.

يتماشى برنامج تصريح الزيارة الإلكتروني مع النهج الذي تبنَّاه بالفعل العديد من شركاء المملكة المتحدة الدوليين بشأن أمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.