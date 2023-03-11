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بكين: عُيّن لي تشيانغ رئيسا للحكومة الصينية السبت وهو من الشخصيات الموثوقة الأكثر قربا من الرئيس شي جينبينغ.

وتشيانغ (63 عاما) هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته.

يكون رئيس الوزراء على رأس مجلس الدولة وترتبط وظيفته تقليديا بالإدارة اليومية للبلاد وتسيير سياسة الاقتصاد الكلي.

ولي تشيانغ الذي تمت ترقيته إلى المرتبة الثانية في الحزب الشيوعي في تشرين الأول/أكتوبر ليست لديه خبرة على مستوى الحكومة المركزية، خلافا لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريبا.

غير أنه يتمتع بخبرة كبيرة في الحكومة المحلية وتقلد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانغ (شرق) وجيانغسو (شرق) الساحليتين الغنيتين.

يتولى لي تشيانغ منصبه في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا حادا، وقد أضعفته سياسة "صفر كوفيد" غير المرنة.