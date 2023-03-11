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تونس: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ 2012.

وقال سعيد خلال لقائه وزير الخارجية نبيل عمار "ليس هناك ما يبرر ألا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس"، حسب مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للرئاسة التونسية.

وأضاف "مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري".

في شباط/فبراير، أعلن سعيد نيته "تعزيز التمثيل الدبلوماسي" التونسي في سوريا.

كانت تونس طردت سفير دمشق عام 2012 احتجاجا على قمع النظام السوري خصومه في بداية الحرب الأهلية.

وقُطِعت العلاقات التونسية السورية في عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في خطوة قوبِلَت بانتقادات شديدة من المعارضة.

في 2015 اتخذت تونس خطوة نحو استعادة العلاقات الدبلوماسية عبر تعيين ممثل قنصلي لدى النظام السوري "لمتابعة" أوضاع التونسيين في سوريا.