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نابلس (الاراضي الفلسطينية): اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين برصاص جنود اسرائيليين صباح الاحد بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد ان فتحوا النار على موقع عسكري اسرائيلي.

ووقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس. وقال سكان صرة في اتصال أجرته وكالة فرانس برس إنهم سمعوا عيارات نارية حوالى الساعة 03,30 (01,30 ت غ).

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن "مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت".

وأضاف أن "الجنود ردوا (...) بالذخيرة الحية" و"تم تحييد ثلاثة رجال مسلحين" بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب.

وأكد المتحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس في وقت لاحق أن المهاجمين الثلاثة الذين تم "تحييدهم" فلسطينيون وأنهم قتلوا.

وقال الجيش إنه لم يصب أي جندي إسرائيلي.

وردا على سؤال لفرانس برس، قالت مصادر أمنية فلسطينية إنها لا تملك أي تفاصيل فورية بشأن مقتل هؤلاء الفلسطينيين.

ومنذ بداية العام الجاري، أدت أعمال العنف إلى مقتل 81 فلسطينيا بينهم أفراد فصائل مسلحة ومدنيون بينهم عددد من القصر، و13 اسرائيليا هم 12 مدنياً - بينهم ثلاثة قاصرين -، وشرطي واحد بالإضافة إلى سيدة أوكرانية حسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اسرائيلية وفلسطينية.