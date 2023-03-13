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انتاناناريفو: قُتِل 22 مهاجرًا حين غرقت سفينتهم السبت قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي،على ما أعلنت السلطات البحرية في مدغشقر الإثنين.

وافادت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان "استقل 47 شخصا سفينة سرا بنية التوجه إلى مايوت لكنها غرقت" مضيفة "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة" فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.