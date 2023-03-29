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الفاتيكان: ألغي جدول أعمال البابا فرنسيس ليوم الخميس بعدما أدخل مستشفى في روما للخضوع لفحوص دورية، وذلك في انتظار صدور نتائج هذه الفحوصات، على ما أفاد مصدر في الفاتيكان وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "ألغي جدول أعمال البابا لاحتمال خضوعه لمزيد من الفحوص الطبية"، مضيفاً أنّه من "المحتمل" أن يمضي البابا (86 عاماً) الليلة في المستشفى.