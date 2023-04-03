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فيينا: يزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء جيب كالينينغراد الروسي لمواصلة المحادثات بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، بحسب ما أعلن متحدّث باسم المنظمة الأممية الإثنين لوكالة فرانس برس.

ويجري غروسي هذه الزيارة "في إطار مشاوراته الهادفة إلى ضمان سلامة" المحطة النووية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا والخاضعة لسيطرة القوات الروسية والتي يثير الوضع فيها قلقًا دوليًا.

ولم يكشف المتحدّث عن تفاصيل إضافية.

والأسبوع الماضي، زار غروسي المحطة النووية لبضع ساعات في إطار مساعيه الرامية للتوصل إلى تسوية تلائم في آن واحد موسكو وكييف.

ودعت الأمم المتحدة الى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الموقع النووي.

وقال غروسي خلال جولة صحافية في المحطة نظّمتها موسكو "أحاول إعداد إجراءات واقعية لاقتراحها بحيث تحظى بموافقة جميع الأطراف".

وتابع "يجب أن نتجنّب كارثة. أنا متفائل وأعتقد أنّ هذا ممكن".

لكنّ المسؤول في الوكالة الأممية حذّر من النشاط العسكري المتصاعد في الموقع، مناشداً كلا من موسكو وكييف الاتّفاق على "مبادئ" لتأمين المحطة.

"الطريق لا يزال طويلًا"

والإثنين، أكّد المندوب الروسي في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقرًا لها ميخائيل أوليانوف، بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، أنّ غروسي سيزور جيب كالينينغراد الأربعاء.

وقال أوليانوف إنّ "الطريق لا يزال طويلًا" قبل التوصّل إلى تسوية بشأن المحطة.

وفي 9 آذار/مارس انقطعت المحطّة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة من جرّاء ضربة روسية. ويومها تمّ تشغيل مولّدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لتأمين حدّ أدنى من التيار لاستمرار عمل أنظمة الأمان.

ويومها، قال غروسي إنّه "في كلّ مرة نلعب بالنار، وإذا سمحنا باستمرار هذا الموقف فسينقلب حظّنا يوماً ما".