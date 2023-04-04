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لوس انجليس: رأت الدبلوماسية الصينية أن اللقاء المقرر الأربعاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأميركي كيفن ماكارثي "سيلحق مزيدا من الضرر" بالعلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال ناطق باسم القنصلية الصينية في لوس انجليس في الولايات المتحدة إن اللقاء الذي سيجرى في ولاية كاليفورنيا "سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني" و"ستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأميركية".

وأضافت القنصلية "يتجاهل رئيس مجلس النواب ماكارثي الدعم الواسع في المجتمع الدولي لمبدأ الصين واحدة ويتجاهل الدروس التي كان ينبغي أن تستخلص من أخطاء سابقة".

وأشار البيان بذلك إلى سياسة بكين القائمة على عدم إمكان إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين وتايوان في آن.

وتابع البيان "مما لا شك فيه أن (ماكارثي) سيرتكب الخطأ نفسه مجددا، ما سيلحق مزيدا من الضرر في العلاقات الصينية-الأميركية إلا ان ذلك سيزيذ الشعب الصين إرادة وعزما" لتحقيق "إعادة التوحيد" مع تايوان.

وتعتبر الصين، جزيرة تايوان التي تعتمد نظاما ديموقراطيا جزءا من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وأكد ماكارثي الاثنين أنه سيلتقي رئيسة تايوان متحديا بذلك تحذيرات بكين من أنه "يلعب بالنار".

وتنوي تساي التوقف في الولايات المتحدة في طريق عودتها من أميركا الوسطى حيث زارت غواتيمالا وبيليز.