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نيويورك: يستعد دونالد ترامب الثلاثاء ليصبح أول رئيس أميركي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأميركيون وتشد اهتمامهم.

واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي عند الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (الساعة 18,15 ت غ) ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماما إعلاميا كبيرا. فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الاثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.

لا كاميرات

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الاثنين على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

ويثير هذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، مخاوف أمنية إذ يخطط انصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

ومن المتوقع أن يغادر دونالد ترامب الذي يؤكد براءته ويقول أنه ضحية "حملة شعواء"، البرج الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء.

إجراءات

ما أن يصل المحكمة ينبغي عليه الخضوع لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم "ماغشوت" غالبا ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

إلا ان وضع ترامب الخاص قد يتطلب ترتيبات تخرج عن الاجراءات الاعتيادية.

وقال محاميه جو تاكوبينا إن ترامب لن يقيد، لكنه قد يضطر إلى المرور في اروقة المحكمة أمام ممثلي وسائل الاعلام.

ولم يكشف بعد عن التهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سربت إلى الاعلام. وستوجه إليه حوالى ثلاثين تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة على ما قالت "ياهو نيوز" مساء الاثنين نقلا عن مصدر لم تسمه.

وأثار المقال غضب ترامب الذي اتهم المدعي العام في مانهاتن ألفن براغ المكلف الملف بأنه "سرب بطريقة غير قانونية" معلومات حول التهم.

ومن المؤكد أن ترامب سيدفع ببراءته في حال طرح السؤال عليه كما سبق لهيئة الدفاع عنه أن أعلنت.

وسيترك طليقا لكن بشروط على الأرجح بانتظار بدء المحاكمة.

وضرب ترامب موعدا لانصاره في فلوريدا مساء الثلاثاء حيث سيعقد مؤتمرا صحافيا مقررا عند الساعة 20,15 (00,15 ت غ الأربعاء).

يتعلق التحقيق الذي يمثل في إطاره ترامب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة محتملة قد يكون أقامها معها.

ولم يصرح عن هذا المبلغ في حسابات حملة المرشح الجمهوري يومها في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجل على أنه "نفقات قانونية" في حسابات شركته ومقرها في نيويورك.

في الشارع، من المقرر أن يتجمع انصار لترامب احتجاجا على توجيه التهمة إليه. وأعلنت النائبة اليمينية المتطرفة مارجوري تايلور غرين وهي من كبار أنصار ترامب حضورها التجمع.

لكن هل سيكون عدد المشاركين كبيرا؟ ففي حين لا يزال ترامب يحظى بدعم كبير في صفوف الجمهوريين الذين نددوا بالاجماع بنية توجيه الاتهام اليه إلا ان هذا التنديد لم يؤد حتى الان إلى تظاهرات كبيرة.

وتوقع رئيس بلدية نيويورك الديموقراطي إريك أدامز أن يحافظ المتظاهرون على الهدوء لكنه حذر من احتمال وجود "مثيري اضطرابات" بينهم.

وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب.

فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.