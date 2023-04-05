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وارسو: أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفياتية الطراز.

وقال دودا في مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ بولندا التي سبق أن زوّدت أوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل إليها قريباً ستّاً أخرى، ستكون "مستقبلاً مستعدّة لتسلم أوكرانيا كامل أسطولها من (مقاتلات) ميغ" أي ما مجموعه حوالى ثلاثين طائرة.

وأضاف أنّ هذا الأمر "رهن باتفاق مع حلفاء" بولندا في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح الرئيس البولندي أنّ وارسو بحاجة لضوء أخضر لتسليم أوكرانيا هذا الأسطول لأنّ مقاتلات ميغ-29 التي ما زالت بحوزة سلاح الجوّ البولندي "تمّ تكييفها مع معايير حلف شمال الأطلسي"، لا سيّما في ما يتعلّق بأنظمة الاتّصالات والقدرة على تنفيذ مهام مراقبة في المجال الجوي للحلف.

وأضاف أنّ بلاده "ستظلّ بحاجة" لمقاتلات ميغ-29 في المدى المنظور، لكن مع تسلّمها قريباً مقاتلات من طرازي "إف إيه-50" الكورية الجنوبية الجديدة وإف-35 الأميركية، ستتمكّن من تزويد كييف المقاتلات القديمة.

ومن المتوقع أن تتسلّم بولندا أول طائرة مقاتلة من أصل 50 طائرة من طراز "إف إيه-50" قبل نهاية العام الجاري، بينما يُتوقّع أن تتسلّم أول طائرة مقاتلة من أصل 32 طائرة من طراز "إف-35" مطلع العام المقبل.