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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم في بكين، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى متابعة خطوات تنفيذ اتفاق البلدين الموقع في بكين، بما في ذلك إعادة فتح سفارتي البلدين خلال المدة المتفق عليها، وبحث كافة السبل التي تحقق الأمن والازدهار للبلدين والشعبين.

وأضافت: عبّر الجانبان خلال اللقاء، عن تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية لعلاقاتهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة كما ثمّنا استضافة جمهورية الصين الشعبية لهذا الاجتماع.



حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية د.سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.