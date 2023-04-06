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إيلاف من لندن: أعلن عن اختبار سيقام على مستوى خدمة الإنذار على جميع الهواتف المحمولة في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة في الساعة 3 مساءً الأحد 23 أبريل.

وستظهر الرسائل على الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب صوت واهتزاز سيتوقفان تلقائيًا بعد 10 ثوانٍ.

وسيحتاج الأشخاص فقط إلى النقر على "موافق" أو تمرير الإشعار بعيدًا مثل أي إشعار آخر ، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

سيصدر التنبيه صوتًا حتى إذا تم تشغيل هاتف الشخص على الوضع الصامت.

وهذه أول تجربة على الصعيد الوطني للخدمة في بريطانيا، بعد تجربتين سابقتين في مدينتي إيست سوفولك وريدينغ.

وقالت الحكومة البريطانية إنها ستستخدم في "حالات الطوارئ التي تهدد الحياة"، بما في ذلك الظواهر المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات والفيضانات التي شوهدت العام الماضي.

ويتم استخدام خدمات مماثلة بالفعل في دول مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان.

الصوت المنقذ

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء، أوليفر دودن، إن التنبيه قد يكون يومًا ما "الصوت الذي ينقذ حياتك".

وقالت الحكومة إن الاختبار كان مهمًا لأنه سيضمن أن الناس يمكن أن يتعرفوا على تنبيه حقيقي ، والذي سيوفر تعليمات واضحة حول كيفية الاستجابة في حالة الطوارئ.

لكن من المتوقع أن يتم إرسالهم نادرًا جدًا ، فقط عندما يكون هناك تهديد مباشر على الحياة ، لذلك قد يستغرق الأمر شهورًا أو سنوات قبل أن تتلقى واحدًا.

من ناحيته، قال مساعد قائد الشرطة أوين ويريل، من مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إن خدمات الطوارئ "ستستمع بعناية إلى ردود الفعل العامة" من الاختبار لضمان أن يكون لأي تنبيهات مستقبلية "تأثير إيجابي".

ضحايا العنف المنزلي

إلى ذلك، هناك مخاوف من أن يكون التحذير ضارًا لضحايا العنف المنزلي الذين لديهم هاتف مخفي عن المعتدي. وقالت الحكومة إنها تعمل مع المنظمات التي تركز على النساء والفتيات المستضعفات لضمان عدم تعرضهن للتضرر.

وتم إخبار الأشخاص الذين يحتاجون إلى إخفاء هواتفهم بأن بإمكانهم إلغاء الاشتراك في النظام ، أو يجب عليهم إيقاف تشغيل الهاتف قبل الساعة 3 مساءً يوم الأحد.

كيفية الانسحاب

يستطيع أي مشترك على أجهزة iPhone وAndroid والهواتف والأجهزة اللوحية، البحث في إعدادات "تنبيهات الطوارئ" وإيقاف تشغيل "التنبيهات الشديدة" و "إنذارات الطوارئ".

أما على أجهزة Huawei التي تعمل بنظام EMUI 11 أو أقدم، يتعين البحث عن إعدادات "تنبيهات الطوارئ" وأوقف تشغيل "التهديدات الشديدة" و"التهديدات الشديدة" و "إظهار التنبيهات الكهرمانية".

مخاوف القيادة

أثار مركز الأنشطة الإقليمية مخاوف من أن التنبيه قد يسبب الذعر للأشخاص الذين يقودون السيارة عندما ينطلق، خاصة أنه يحدث يوم الأحد عندما يكون هناك المزيد من السائقين عديمي الخبرة على الطريق.

ويمكن أيضًا إصابة السائقين بست نقاط جزاء وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني إذا كانوا يمسكون بالهاتف ويستخدمونه أثناء السير على الطريق.

لا تنظروا إلى هواتفكم

ونصحت الحكومة السائقين بعدم النظر إلى هواتفهم أو لمسها أثناء القيادة ، وبدلاً من ذلك يجب أن يجدوا مكانًا "آمنًا وقانونيًا" للقيام بذلك قبل قراءة الرسالة.

كما نصحت الحكومة "إذا لم يكن هناك مكان آمن أو قانوني للتوقف بالقرب منه ، ولم يكن هناك أي شخص آخر في السيارة لقراءة التنبيه ، وضبط الراديو الحي وانتظر النشرات حتى تجد مكانًا آمنًا وقانونيًا للتوقف".

وأضافت أنه تم اختبار حالة التأهب على أكثر من 100 ألف شخص ، بما في ذلك أولئك الموجودين على الطريق الدولي السريع M4 ، "ولم يتم الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث".

لا بيانات شخصية

وعلى صلة، وقالت الحكومة إنها لا تجمع بيانات شخصية من خلال التنبيهات. وأوضحت أن النظام يستخدم تقنية الأبراج الخلوية للوصول إلى الهواتف في منطقة جغرافية محددة بحيث يتلقى أي جهاز متوافق في تلك المنطقة الرسالة.

وأكدت أنه لا يتم جمع أي معلومات شخصية ، مثل أرقام الهواتف أو الهوية أو الموقع عن طريق إرسال التنبيهات.

وقالت الحكومة إنه إذا كان شخص ما لديه هاتف جوال في المملكة المتحدة موجودًا في دولة أخرى حيث يرسلون التنبيهات ، مثل الولايات المتحدة ، فسيحصلون على رسالة في هذا البلد باستخدام نفس نظام البث.

وعملت الحكومة مع خدمات الطوارئ وشركاء آخرين ، بما في ذلك اتحاد كرة القدم ، لضمان الحد الأدنى من التأثير على الأحداث الكبرى.

وسيتزامن ذلك مع بعض مباريات الدوري الإنكليزي لكرة القدم وماراثون لندن ، على الرغم من أن غالبية العدائين سيكونون قد انتهوا بحلول الساعة 3 مساءً.