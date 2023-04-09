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إيلاف من لندن: اعتبرت رغد كريمة الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين الاحد ان المحتل سيُرغم على التفاوض ذليلا مع الوطنيين مؤكدة ان ذلك قريب ووصفت من تعاونوا معه بأنهم جهات مريضة.

وذلك في كلمة فيديو مدتها ثلاث دقائق، وجهتها الى العراقيين اليوم على صفحتها بشبكة "تويتر"، وتابعتها "ايلاف" لمناسبة الذكرى العشرين لاحتلال العراق في التاسع من نيسان\ أبريل عام 2003. وقالت: "أيها العراقيون الابطال تمرّ علينا اليوم الذكرى العشرون لاحتلال العراق تحت تسميتهم الشهيرة أتينا لكي نحرر العراق وزعمهم ديمقراطيا".

جهات مريضة دعمت المحتل

واضافت "ان احتلال العراق الذي قتل وهجر واجتث ودمر كل البنى التحتية وخلف الأمية والدمار وأصبح الكثير من أطفال وشباب العراق بلا تعليم كي يخضعوا لجهات مريضة صاحبت وجود المحتل وبل دعم المحتل لهم أيضا كل تلك القرارات والأطماع تحطمت على أرض العراق بشجاعتكم ومقاومتكم لهم على مدى 20 عاما".

العراقيون أدركوا من هم اعداءهم

واعتبرت رغد ان "تلك المرحلة التي دمرت العراق والمنطقة العربية أيضا ساعدت على اختراق جهات متطرفة متنوعة لهذه المنطقة تحت مسميات عديدة".

وبينت ان المحتل ومن تعاونوا معه "أصبحوا اليوم مجبرين على ذكر إنجازات الحكومة العراقية الوطنية بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين قبل 2003 والتي حافظت على كرامة العراقيين وأمنهم من أن تمسه يد محتل أو طامع. فاليوم أصبح الشارع العراقي مدركا من هم أعداء العراق الحقيقيون".

وأشارت الى ان ذلك ليس غريبا على العراقيين اصحاب التاريخ الطويل في طرد المحتل والانتصار عليه عبر العصور .. منوهة الى ان "من يحقق الرفاهية والازدهار لبلده هو المواطن العراقي وليس المحتل ايا من كان".



رغد صدام حسين خلال مقابلة تلفزيونية سابقة (تويتر)

عدم التخلي عن انقاذ العراق

وتابعت رغد قائلة "أيها العراقيون الأبطال أيها الشعب العراقي الأصيل لن اتخلى عن دوري ما حييت بعد التوكل على الله سبحانه وسيظل هدفي معكم أن ينتقل العراق لمرحلة أفضل وأجمل تليق به وبتاريخه.. أوصيكم ببعض لا تدعوا محتلا أو عميلا يشق صفوفكم وضعوا العراق بين أعينكم وهدفا لكم دوما".

المحتل سيُرغم على مفاوضة الوطنيين العراقيين

وشددت رغد على انه "لم يبق الا القليل بفضل صبركم لنصل الى المرحلة المنشودة ونضاهي بكم الدنيا ايها الابطال فان انتصاركم بالحق على المحتل سيجبره على الجلوس مع الرموز الوطنية العراقية عندما يريد ان يجد حلا لكل ماسببه من دمار للعراق كجهة غير منتصرة فقد انتهت احلامه باذلال".

واضافت قائلة "ان ايماني لن يتزعزع يوما بأن النصر قريب وأنه سيكون بحجم صبرنا الطويل وان كل ما نريد تحقيقه للعراق قريب لامحالة بأذنه تعالى.. ثم حيت "شهداء العراق والابطال الذين قاوموا المحتل والاحتلال ودافعوا عن وطنهم".

يشار الى ان رغد صدام حسين تقيم وعدد من افراد عائلة الرئيس العراقي الاسبق في العاصمة الاردنية عمان منذ عام 2003 بضيافة رسمية من العائلة المالكة.

يذكر ان مرحلة غزو العراق قد بدأت في 19 آذارمارس عام 2003 (جوا) وبعدها بيوم واحد (برا) واستمرت أكثر من شهر بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى التي غزت فيها قوة مشتركة من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وبولندا العراق من خلال قوات بلغ عددها 177,194 جنديا .

وبعد ذلك تم تأسيس سلطة التحالف المؤقتة كأول حكومة انتقالية من بين عدة حكومات انتقالية متتالية أدت إلى أول انتخابات برلمانية عراقية في كانون الثاني يناير عام 2005.