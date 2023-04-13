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إيلاف من لندن: تزداد التحذيرات الدولية من عدوانية ايران في الخليج وبحر العرب. وكانت الولايات المتحدة قد حذّرت قبل ايام من استعدادات إيرانية لضرب اهداف بحرية في الخليج، بعدما أرسلت غواصة محملة بمئات الصواريخ المتطورة واعلنت عنها في خطوة غير اعتيادية.



وفي ذات السياق، قال مسؤول عسكري خليجي لـ"ايلاف" ان الاوضاع في الخليج وبحر العرب مقلقة، معتبراً أن تحركات ايران تثير الريبة هناك خاصة انها سبق واستهدفت سفنا تجارية وناقلات بحجة ملكية اسرائيلية لها.



وأشار إلى سوابق قامت بها إيران باحتجاز عدة ناقلات وسفن تجارية وطواقمها من دول مختلفة بحجة تهريب النفط، لفترات طويلة مخالفة للقانون الدولي للملاحة وضاربة بعرض الحائط امن الملاحة التجارية وحرية التنقل في البحار المحمية بنصوص الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: لقد عرضت ايران وبحريتها حياة الملاحين الاجانب للخطر في اكثر من مناسبة، وهاجمت سفنا وناقلات بدون وجه حق.

واكد المسؤول العسكري ان اجهزة الاستخبارات البحرية في الخليج ترى ان ايران تريد توسيع نطاق نفوذها في الخليج وبحر العرب وايضا تحاول الدخول كلاعب في البحر الاحمر ما يشكّل تهديداً للملاحة الدولية، بحسب المسؤول، الذي ذكّر بعدد من الاحداث التي تؤكد "نوايا ايران"، مثل احتجاز طاقم سفينة يوناني والهجوم على ناقلات نفط بينها ميرسر ستريت وباسيفيك زيركون وكامبو سكوير. وقال: إن استمرار قيام ايران بهذه التحركات من شأنه المساس بالطاقة الدولية وحركة الملاحة ونقل النفط والغاز من الخليج إلى العالم وضرب التجارة البحرية وضعضعة الاقتصاد العالمي.