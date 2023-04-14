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بروكسل: صرح محامي نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي السابقة إيفا كايلي أن موكلته ستخرج من السجن، غداة إطلاق سراح نائب أوروبي حالي وآخر سابق، هما من المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق في فضيحة فساد سميت "قطرغيت".

وأُطلق الخميس سراح النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، بعد فرض ارتدائهما سوارا الكترونيا.

وقال المحامي ميخاليس ديميتراكوبولوس مساء الخميس أنه سيفرض على كايلي المتهمة أيضاً في هذه القضية، وضع السوار الالكتروني في منزلها في بروكسل عند إطلاق سراحها المقرر عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ) الجمعة.

وخرج بيير أنطونيو بانزيري من سجن سانت جيل في بروكسل صباح الخميس. وكان النائب الاشتراكي السابق (67 عاماً) الذي أصبح في 2019 رئيساً للمنظمة غير الحكومية "فايت ايمبيونيتي"، أوقف في بروكسل في التاسع من كانون الأول/ديسمبر في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.

وضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.

كما خرج النائب الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا (59 عاماً) الخميس من السجن ووضع تحت المراقبة الإلكترونية. وكان قد أودع سجن مارش أن فامين الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 شباط/فبراير.