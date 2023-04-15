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إيلاف من لندن: تحت وطأة شبح حرب أهلية، اضطر السفير الأميركي في السودان للاحتماء في ملجأ، بعد اندلاع قتال مستمر في العاصمة مع تصاعد التوتر بين الجيش والقوات شبه العسكرية القوية.



وقال السفير جون غودفري إنه كان وموظفو السفارة يحتمون في مكانهم حيث سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق.

كما حذرت السفارة البريطانية مواطني المملكة المتحدة من "البقاء في منازلهم" بينما تراقب الوضع.

اشتباكات مستمرة

وقالت التقارير إن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مستمرة حول القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي حيث يتقاتل الجانبان للسيطرة على المواقع الرمزية في السلطة.

وحيث بقي السكان في منازلهم حيث يغطي الدخان الأسود الناتج عن إطلاق النار الكثيف مناطق في العاصمة ، بدأ المدنيون الجرحى بالتدفق على المستشفيات.

واندلع القتال في ساعة مبكرة من صباح السبت في جنوب الخرطوم وامتد إلى باقي أنحاء المدينة.

وقال السفير الأميركي إن التصعيد "خطير للغاية" ودعا القيادة العليا إلى وقف الاشتباكات.

حرب أهلية شاملة

ومن جهته، حذّر ياسر عبد الله مدير تحرير جريدة (السوداني) من أن البلاد تتجه نحو "حرب أهلية شاملة". وقال "هذا أمر خطير للغاية".

واضاف "اذا لم يكن هناك تدخل من قيادة القوات المسلحة لوقف القتال فاننا نتجه الى حرب اهلية شاملة. هذا تهديد لاستقرار البلاد ككل. لا يوجد فائزون هنا."



أين يحدث القتال؟

وزعمت قوات الدعم السريع أنها استولت على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي بوسط المدينة. وأضافت أنها استولت أيضا على مطار وقاعدة جوية في مدينة مراوي الشمالية.

وأضافت قوات الدعم السريع على موقع تويتر، أن القوات المسلحة حاصرت مقرها في منطقة سوبا الجنوبية و "شنت هجوما كاسحا بالأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وفي بيان صادر عن الجيش السوداني ، أعلن الجيش قوات الدعم السريع "قوة متمردة" ، واصفًا تصريحات الميليشيات بأنها "أكاذيب".

وقال السكان إنهم سمعوا إطلاق نار من هذا الاتجاه وبالقرب من القصر الرئاسي. وقال الجيش إن قوات الدعم السريع هاجمت قواعده العسكرية في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد.

عمليات تسلل

وأضاف إنه يتعامل مع "عمليات تسلل" لمطار الخرطوم لكنها أكدت أنها ما زالت تسيطر على جميع القواعد والمطارات.

لماذا تتصاعد التوترات؟

وتصاعدت التوترات بين الجانبين منذ فترة طويلة ، لكنها تصاعدت في الأيام الأخيرة مع إحياء قوات الدعم السريع وجودها في الخرطوم وتحشيدها في مروي شمال البلاد.

وأقامت قوات الدعم السريع والجيش السوداني شراكة خلال ثورة 2019 للإطاحة بالديكتاتور القديم عمر البشير وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي تلت ذلك. تم تعزيز الاتفاقية بانقلاب في أكتوبر 2021 حل مجلس الوزراء المدني وأوقف الانتقال إلى الديمقراطية.

اتفاق للانتخابات

وفي ديسمبر الماضي، وقع القادة العسكريون والقادة المؤيدون للديمقراطية في السودان اتفاقًا يمهد الطريق لإجراء انتخابات ديمقراطية ، لكن الاتفاق تأخر بسبب التوترات المتصاعدة.

وتنبع التوترات الحالية بين الجيش والقوات شبه العسكرية من الخلاف حول كيفية دمج قوات الدعم السريع مع الجيش، وهي عملية تعد شرطًا رئيسيًا لاتفاقية الانتقال.

حلفاء البشير

ويقود حلفاء البشير السابقون قوات الدعم السريع والقوات المسلحة. وقاد قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان "حميدتي" دقلو الميليشيات القبلية المخولة من قبل الحكومة لتنفيذ الأعمال الوحشية خلال نزاع دارفور الذي اندلع قبل 20 عامًا. بينما يرأس القوات المسلحة اللواء عبد الفتاح البرهان المفتش العام السابق للبشير.

واتُهم الجانبان بالعنف ضد المتظاهرين المدنيين المؤيدين للديمقراطية في السنوات التي أعقبت ثورة 2019.

