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باريس: قال وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكيور السبت أمام مئات من ممثلي الشركات التايوانية المجتمعين في باريس إن سياسة بلاده تجاه تايوان "لم تتغير"، بعد أيام على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها إيمانويل ماكرون .

وقال "كنت مع رئيسنا إيمانويل ماكرون قبل بضعة أيام في أمستردام حيث كان في غاية الوضوح، في السر والعلن، بأن سياستنا تجاه تايوان لم تتغير وفرنسا تدعم السلام والاستقرار منذ البداية وتعارض أي تغيير للوضع الراهن".

وأدلى ليسكيور بتصريحه في المؤتمر نصف السنوي لغرف التجارة التايوانية في العالم المجتمعة في فندق باريسي.

وقال إن "تايوان تشاركنا قيمنا الديموقراطية وهذا أمر مهم، إنه أساس متين للعلاقات بين مجتمعينا"، مشيرا إلى أن فرنسا "متمسكة جداً" بالتبادلات مع تايوان و "تعاونهما النشيط في المجالات الثقافية والتعليم والعلوم".

وأشار إلى أن الجزيرة القومية الصينية وفرنسا تربطهما "علاقات تجارية جيدة جدا"وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 8,1 مليارات يورو، داعياً التايوانيين إلى الاستثمار في فرنسا.

ولدى عودته من الصين، أثار الرئيس الفرنسي موجة من الارباك في الولايات المتحدة وأوروبا عندما دعا الاتحاد الأوروبي ألا يكون "تابعا" لواشنطن أو بكين في مسألة تايوان.

يقول الخبراء إن مثل هذه التصريحات قد تدفع بكين إلى الاعتقاد بأن فرنسا لن تتدخل في حال شن عملية عسكرية صينية ضد تايوان.

كان إيمانويل ماكرون أوضح تصريحاته خلال زيارة لهولندا بالقول إن كونك "حليفًا" للولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن تكون "تابعًا".