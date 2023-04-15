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إيلاف من الرباط: وجهت السفارة المغربية في الخرطوم نداء الى ابناء الجالية المغربية المقيمين في السودان،دعتهم فيه الى التقيد بمجموعة من الضوابط حفاظا على امنهم وسلامتهم،وذلك في بيان صدر عن السفارة اليوم عقب اندلاع الاحداث الجارية في هذا البلد العربي الافريقي .

واوضح البيان ان هذه الضوابط تكمن في عدم مغادرة المنازل في الوقت الراهن،وتوخي الحيطة والحذر واجتناب الوجود في المناطق التي تعرف اي نوع من انواع الاشتباكات ، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات السودانية المختصة وعدم مخالفتها .

وأشار البيان ذاته الى ان السفارة المغربية في الخرطوم تضع رهن اشارة كل المواطنين المغاربة الموجودين في السودان رقم هاتف (00249123613284) للتواصل مع أبناء الجالية وتقديم الخدمات الضرورية اللازمة .

في سياق ذلك ،دعت السفارة المغربية في الخرطوم كافة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر الى السودان ، الى إرجاء سفرهم في الوقت الراهن .