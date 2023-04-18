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دمشق: وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى سوريا. وذلك في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها.

وكان في استقبال الأمير فيصل، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام.