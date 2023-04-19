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بكين: أسفر حريق في مستشفى في بكين الثلاثاء عن مقتل 29 شخصًا، حسب أرقام جديدة أعلنها في مؤتمر صحافي لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي حيث يقع المركز الطبي.

وكانت الحصيلة السابقة لهذا الحريق تبلغ 21 قتيلا.

من جهتها، أعلنت الشرطة الأربعاء توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق.

قال سون هاي تاو من إدارة السلامة العامة في مؤتمر صحافي إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

وتسبب الحادث في تسجيل أكبر حصيلة لقتلى في حريق في العاصمة بكين منذ 2002.