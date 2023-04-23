الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إدلب (سوريا): تظاهر المئات الأحد في مدينة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا احتجاجا على استئناف العلاقات بين دول عربية عدة ونظام الرئيس بشار الأسد.

مواقف

وقال فهد عبد الكريم (49 عاما) من ريف حلب الجنوبي لوكالة فرانس برس "جئنا للمشاركة في التظاهرة المحقة... لرفض التطبيع وفكرة التطبيع مع هذا النظام المجرم القاتل، مع هذا النظام الارهابي".

بدوره، صرّح عبد السلام محمد يوسف وهو مدير مخيم للنازحين "جئنا كي نوصل رسالة للعالم اجمع انه مع هذا التطبيع، سوف تكسبون المجرم بشار الأسد وتخسرون الشعب السوري".

وشارك في التظاهرة مئات السوريين، بعضهم نزح من مناطق أخرى من البلاد بسبب الحرب المستمرّة منذ 12 عاما، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

يُذكر أن الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 شباط/فبراير وأودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، ساهم في عملية استئناف دمشق علاقتها مع محيطها الإقليمي مع تلقي الرئيس السوري سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربيّة.

ويقيم في إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نزحوا بسبب الحرب.