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اسطنبول: ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصيا السبت في اسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.

وتحدث إردوغان البالغ 69 عاما والذي أصيب بفيروس معوي وفقا لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 أيار/مايو.