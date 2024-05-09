إيلاف من ليفركوزن (ألمانيا): حطم نادي باير ليفركوزن الألماني رقماً قياسياً ظل صامداً ما يقرب من 60 عاماً، فقد تحاشى الهزيمة أمام روما، ليحقق رقما قياسيا عمره 59 عاما، مواصلاً سلسلة "عدم الهزيمة" في 49 مباراة خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات، متجاوزا بذلك نادي بنفيكا البرتغالي، الذي لم يخسر في 48 مباراة بين عامي (1963 و1965) بقيادة الأسطورة الراحل أوزيبيو.

فقد الفريق الألماني من "ريمونتادا" ضيفه روما الإيطالي، وصعد للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعدما تعادل معه 2 - 2 في الوقت القاتل، كما تأهل أتالانتا الإيطالي للنهائي على حساب مارسيليا الفرنسي.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، انتهت بفوز ليفركوزن 2-0، ليفوز بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم 4 - 2 في مجموع الذهاب والإياب، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة.

وأحرز لياندرو باريديس هدفي روما في الدقيقتين 43 و66 من ركلتي جزاء، لكن جيانلوكا مانشيني، مدافع الفريق الإيطالي، منح الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة 83 بالخطأ في مرمى فريقه.

هدف معتاد في الوقت القاتل

وبينما حاول روما تسجيل هدف ثالث في الوقت المتبقي من اللقاء، أملا في إدراك التعادل في لقائي الذهاب والعودة، ومن ثم الدفع بالمباراة إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، أحرز الكرواتي جوسيب ستانيشيتش هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعقب تسجيل ستانيشيتش هدف التعادل، حافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم على مدار 49 مباراة متتالية في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تجنبا للخسارة في لقاءات متتالية.

وضرب ليفركوزن، الساعي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم 22 أيار (مايو) الجاري على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مع أتالانتا الإيطالي.

أتالانتا في النهائي

وتغلب أتالانتا بثلاثية بيضاء على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء الخميس، في المباراة الثثانية في إياب الدور قبل النهائي للبطولة الأوروبية، وكان الفريق الإيطالي تعادل 1-1 على ملعب نظيره الفرنسي في مباراة الذهاب، على ملعب (فيلودروم) الخميس الماضي، ليفوز 4 - 1 في مجموع الذهاب والإياب، ويبلغ نهائي إحدى المسابقات القارية للمرة الأولى في تاريخه.