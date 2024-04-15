دورتموند (ألمانيا): سيبقى الثنائي فلوريان فيرتس والسويسري غرانيت تشاكا في صفوف باير ليفركوزن المتوّج الأحد بطلاً للدوري الألماني لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية الموسم، حسب ما قال المدير الرياضي للنادي سيمون رولفس الاثنين.

وتُوّج ليفركوزن بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه الممتد لـ120 عاما، عقب فوزه على فيردير بريمن 5 0 الاحد، ومن ضمنها ثلاثية "هاتريك" لفيرتس وهدف لتشاكا.

وأدى الفوز المفاجئ باللقب والذي أوقف هيمنة بايرن ميونيخ طوال 11 عاما متتالياً إلى اطلاق تكهنات كثيرة حول إمكانية رحيل العديد من اللاعبين وبمن فيهم اللاعب الواعد فيرتس إبن الـ20 عاما.

وفي مقابلة مع شبيغل الاثنين، قال رولفس إنّ "غرانيت باق في كل الاحوال، وكذلك فيرتس".

فيرتس الذي يرى فيه الكثيرون نجماً عالمياً قادماً قال عنه رولفس "هو شخصية يمكن للناس التعرف عليها. بفضل إصراره وقوة إرادته، فهو لاعب مميز ومهم للغاية لتحقيق النجاحات المستقبلية".

سبق لليفركوزن أن أحرز لقبَين فقط في تاريخه، لكنه يستطيع إنهاء الموسم بثلاثية لافتة.

ففضلاً عن أن ليفركوزن لم يخسر بعد هذا الموسم في 43 مباراة، فإنه ينافس بقوة على لقب كأس ألمانيا بعد بلوغه النهائي وبات قوسين أو أدنى من التأهل إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوزه على وست هام الإنكليزي 2 0 في ذهاب ربع النهائي.