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موسكو: أعلنت روسيا الأحد تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف قائدا للوجستية العسكرية بدلا من الجنرال ميخائيل ميزينتزيف، في خطوة تأتي بعد تأكيد أوكرانيا أن تحضيراتها لشنّ هجوم مضاد ضد القوات الروسية شارفت على نهايتها.

وأفاد الجيش في بيان عن "تعيين الجنرال أليكسي كوزمنكوف نائبا لوزير الدفاع الروسي مكلفا الإمدادات المادية والتقنية للقوات المسلحة الروسية".

وكان كوزمنكوف يشغل منذ العام 2019 منصب المدير المساعد للحرس الوطني الروسي ("روسغفارديا").



عقوبات

من جهته، كان ميزينتزيف يتولى القيادة اللوجستية منذ أيلول/سبتمبر، علما بأنه سبق له تولي قيادة مركز السيطرة على الدفاع الوطني.

وفرضت أطراف غربية على ميزينتزيف الذي اصطلحت وسائل إعلام خارجية على تسميته "جزار ماريوبول"، عقوبات لدوره في الحصار الذي فرضه الجيش الروسي لأشهر على المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وتعريضها لدمار هائل قبل احتلالها بالكامل في أيار/مايو 2022.

ويأتي الإعلان الروسي بعد يومين من تأكيد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد "شارفت على نهايتها".

وأضاف في مؤتمر صحافي الجمعة "تمّ التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

وتقول كييف منذ أشهر إنها تعتزم شنّ هجوم لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها.