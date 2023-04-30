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الأمم المتحدة (الولايات المتحدة): قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد أن يوفد "فورا" الى المنطقة المسؤول عن الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث في ضوء وضع "غير مسبوق" في السودان حيث تستمر المواجهات، وفق ما أعلن المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير".

وأضاف أن غوتيريش قرر أن يرسل "فورا الى المنطقة" رئيس الوكالة الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث "في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان".

وتابع "نحن قلقون جدا للتأثير الفوري والبعيد المدى (لهذه الأزمة) على جميع السودانيين وعلى المنطقة برمتها".

وقال دوجاريك أيضا "مرة جديدة، ندعو طرفي النزاع الى حماية المدنيين والبنى التحتية والسماح بعبور آمن لمن يفرون من مناطق المعارك واحترام العمال الإنسانيين وإمكاناتهم وتسهيل عمليات المساعدة واحترام الطواقم الطبية ومنشآتها ووسائل النقل".

وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الأحد تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليل لمدة ثلاثة أيام، رغم خرقها باستمرار منذ بدئها.

فوضى

غرق السودان في الفوضى منذ انفجر في منتصف نيسان/ابريل الصراع الدامي على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب "حميدتي".

وأوقعت الحرب ما لا يقل عن 528 قتيلا و4599 جريحا، وفق أرقام أعلنتها وزارة الصحة السبت، لكن يرجح أن تكون الحصيلة أعلى من ذلك.