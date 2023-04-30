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هافانا: أعلنت السلطات الكوبية الأحد إرجاء النشاطات المقررة في عيد العمال في الأول من أيار/مايو بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد، بعدما كانت قد قلّصتها بسبب نقص الوقود.

وأفادت صحيفة "غرانما" الرسمية على موقعها الالكتروني "بسبب عدم الاستقرار المناخي الذي تسبّب بأمطار غزيرة في مناطق مختلفة، والتوقعات للساعات المقبلة، تقرّر إرجاء النشاطات التذكارية لليوم العالمي للعمال التي كانت مقررة في الأول من أيار/مايو في عموم أنحاء البلاد".

وأشارت الى أن هذه النشاطات ستنقل الى الخامس من أيار/مايو الذي "سيكون أيضا يوم عطلة رسمية".

وكانت السلطات أعلنت الثلاثاء إلغاء التجمع التقليدي في ساحة الثورة في هافانا بسبب النقص الحاد في الوقود الذي تعانيه البلاد منذ أسابيع.

وعادة ما كان عشرات الآلاف يتوافدون الى هذه الساحة الرمزية في هافانا على متن حافلات من مختلف أرجاء العاصمة، قبل الانطلاق في مسيرة.

وهذا العام، دعي سكان وسط العاصمة الى التجمع عند كورنيش ماليكون الشهير، فيما سيشارك المواطنون الآخرون في نشاطات تقام في أحيائهم.

وتواجه الجزيرة ذات النظام الشيوعي أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 30 عاما، والعائدة الى تقاطع تأثير عوامل عدة مثل الجائحة وتشديد العقوبات الأميركية ونقاط ضعف بنيوية داخلية.

وتسببت هذه الأزمة بنقص متكرر في المواد الغذائية والدواء والوقود، يضاف إليه تضخم متسارع.