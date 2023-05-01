قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يواجه دعوى قضائية في الولايات المتحدة، إلى اسكتلندا قبل ظهر اليوم الإثنين.

وهبطت الطائرة الخاصة للرئيس السابق، البالغ من العمر 76 عامًا، في مطار أبردين الدولي، قبل زيارة منتجع الغولف الخاص به في عقار ميني القريب، الذي افتتح في عام 2012.

ولم يكشف مساعدو ترامب عن المدة التي سيبقى فيها أو ما إذا كان سيزور ملاعب الغولف الاسكتلندية الفاخرة الأخرى في تيرنبيري في ساوث أيرشاير.

لكن السيد ترامب أشار إلى بعض تحركاته في منشور على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي تروث سوشال Truth Social، بقوله: "سأغادر إلى اسكتلندا وأيرلندا قريبًا لرؤية وفحص ممتلكاتي العظيمة هناك".

وقال: "تعد ملاعب الغولف والفنادق من بين الأعظم في العالم - تيرنبيري وأبردين في اسكتلندا ودونبيغ في أيرلندا. وسنلتقي بالعديد من الأصدقاء الرائعين، ونقطع شريطًا لدورة ثانية جديدة ومذهلة في أبردين."

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس السابق، الذي تربطه صلات أسلافه بالجزر الغربية الاسكتلندية، المملكة المتحدة منذ عام 2019.

محاكمة جنائية

وتأتي رحلته الحالية أن أصبح أول رئيس أميركي في التاريخ يواجه محاكمة جنائية. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في تهم تزوير سجلات تجارية لإخفاء معلومات ضارة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتتمحور المزاعم حول الأموال التي كان دفعها للنجمة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، بهدف إخفاء ما لديها من معلومات عن علاقة مزعومة بينهما.

يشار إلى أن جذور ترامب تعود إلى جزيرة لويس في أوتر هبريدس الأسكوتلندية. وعاشت والدته ، ماري آن ترامب، ني ماكليود، في قرية تونغ الصغيرة قبل أن تغادر إلى الولايات المتحدة في عام 930، وهي تبلغ من العمر 18 عامًا. وهناك تزوجت من فريد ترامب، ودونالد ترامب هو أحد أطفالهما الخمسة.