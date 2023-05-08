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موسكو: أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين الإثنين أن قواته بدأت في تلقي الذخائر التي تشتد حاجتها إليها مع احتدام المعارك ضد القوات الأوكرانية في منطقة باخموت.

في سلسلة من مقاطع الفيديو التي تحتوي على ألفاظ نابية، اتهم بريغوجين الأسبوع الماضي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف بحجب الذخائر عن قواته.

تقود مجموعة فاغنر الهجوم الروسي الطاحن المستمر منذ أشهر على باخموت في شرق أوكرانيا.

وحذّر بريغوجين أنه إذا لم تتلق قواته الذخيرة التي تحتاج إليها فإنه سيسحبها من باخموت في 10 أيار/مايو.

لكنه قال في رسالة صوتية نشرها مكتبه الاثنين إنه "وفقًا للبيانات الأولية، بدأنا في تلقي الذخيرة".

وأكد أن معارك "شرسة" تدور رحاها في باخموت مع تقدم قواته.

وأضاف يفغيني بريغوجين أن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على "قرابة 2,36 كيلومتر مربع" من الأراضي في باخموت.