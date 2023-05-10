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لابوان باجو (اندونيسيا): أبدى زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأربعاء "قلقهم الشديد" حيال أعمال العنف في بورما، ودانوا الهجوم الأخير على قافلة تنقل مساعدات إنسانيّة في البلاد.

وفي بيان، قال الزعماء الذين يعقدون قمّة في إندونيسيا تستمرّ حتى الخميس "نحن قلقون جدًّا حيال أعمال العنف الحاليّة في بورما، وندعو إلى وضع حدّ فوريّ لكلّ أشكال العنف واستخدام القوّة"، وذلك بغية "تهيئة بيئة مواتية لإيصال... المساعدات الإنسانيّة و(إجراء) حوار وطني شامل".



الرئيس الإندونيسي

وبعد اجتماع لوزراء خارجيّة المجموعة الثلاثاء، بدأ زعماء المنطقة الأربعاء قمّة تستمرّ يومين في جزيرة فلوريس شرقي إندونيسيا.

ودعا الرئيس الإندونيسي في افتتاح القمّة نظراءه إلى "الوحدة" لإيجاد حلول للتحدّيات التي تُواجه مجموعة الدول العشر.

وقال "من خلال الوحدة، ستكون آسيان قادرة على تأدية دور محوريّ من أجل السلام والنمو".

وحاولت آسيان التي انتُقِدَت بسبب عدم تحرّكها، حلّ الأزمة البورميّة عبر القنوات الدبلوماسيّة.