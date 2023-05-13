الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): أكد مسؤول كبير في الجيش الأوكراني السبت أن قوات كييف تتقدم باتجاه أجزاء من خط الجبهة مع القوات الروسية قرب مدينة باخموت في شرق البلاد.

وقال قائد سلاح البر الأوكراني أولكسندر سيرسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "يتقدم جنودنا في بعض مناطق الجبهة ويسجل العدو خسائر في العديد والعتاد". وأضاف "العملية الدفاعية باتجاه باخموت تتواصل".

في وقت سابق السبت أعلنت ألمانيا أنها تعد حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 2,7 مليار يورو وهي الأكبر تخصصها برلين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وقالت كييف إن هذه الحزمة الكبيرة مؤشر جديد على أن روسيا ستخسر الحرب في مواجهة أوكرانيا.

بودولياك

ورحّب المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك بالمساعدة الألمانية الجديدة، معتبرا أنها تظهر "بشكل مباشر أن (...) روسيا محكومة بالهزيمة".

وتطالب كييف بالمزيد من الدعم خصوصا في ظل تحضيرها هجوما مضادا لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه بحث مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن في امدادات الأسلحة إلى بلاده.

وأوضح "شددت على أهمية تزويد أوكرانيا طائرات أف-16اس وبدء الخطوات اللازمة لتدريب الطيارين الأوكرانيين".